»»Минобороны опровергло публикацию в СМИ о причинах крушения Ту-154

Российское минобороны официально опровергло публикации в прессе о причинах крушения военного самолета Ту-154. «Все опубликованные LifeNews слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи – абсолютный бред и выдумка издания», – заявил представитель ведомства Игорь Конашенков. Он отметил, что комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу. В минобороны сочли «аморальной» ситуацию, когда кого-то «голословно обвиняют» в трагедии и «выдумывают «какие-то выводы до завершения расследования», сообщает ТАСС.

Ранее интернет-издание Life опубликовало сообщение со ссылкой на источники, согласно которому причиной гибели самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, могла стать ошибка второго пилота, перепутавшего рычаги управления, в совокупности с низкой высотой и перегрузом.

25 декабря 2016 года самолет Ту-154 минобороны России, вылетевший из Сочи в сирийскую Латакию, потерпел крушение в Черном море. В результате трагедии погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа.