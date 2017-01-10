»»»Минздрав предложил запретить курение кальяна в местах общественного питания

Полный запрет на курение в барах, кафе и ресторанах предлагает ввести министерство здравоохранения России. Запрет также распространяется на кальяны. Такое предложение было сделано в рамках «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу».

Речь идет о запрете использования в организациях общественного питания изделий, которые «используются для вдыхания продуктов горения, нагревания или испарения табака, а также вдыхания различных смесей», сообщает ТАСС.

По данным Минздрава, ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 300 тысяч до 400 тысяч россиян. В результате антитабачной кампании потребление сигарет среди взрослого населения снизилось на 25%, среди подростков 13-15 лет – почти в три раза.

В рамках концепции предлагается и дальше поддерживать запретительные меры в отношении рекламы табака, запрет на продажу после 2033 года табака родившимся в 2015 году и позднее. Так же планируется расширить перечень территорий и объектов свободных от табачного дыма.