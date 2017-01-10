»»Навальный будет представлять интересы блогеров Носика и Кунгурова в ЕСПЧ

Оппозиционер Алексей Навальный намерен представлять интересы блогеров Антона Носика и Алексея Кунгурова в Европейском суде.

«Буду представлять интересы в Европейском суде двух граждан РФ: Антона Носика и Алексея Кунгурова. Оба будут обжаловать там нарушение своих прав, связанное с незаконным уголовным преследованием», — написал он, отметив, что оба были осуждены, хотя выражали полностью противоположные политические взгляды.

Носик написал пост под названием «Стереть Сирию с лица Земли». Как отмечает Навальный, «о том, что Сирию надо бомбить ещё больше». «Его призыв вполне реализовали российские военно-космические войска», — считает оппозиционер. Кунгуров написал пост «Кого бомбят путинские соколы», в котором говорится о том, что бомбить надо меньше. «И наше Министерство обороны вполне согласилось с Кунгуровым, заключив союз с теми, кого раньше бомбили», — отметил Навальный.

В прошлом году Пресненский суд Москвы приговорил блогера Носика к штрафу в 500 тыс.рублей.

Обвинение просило для него два года лишения свободы по обвинениям в экстремизме (по ч. 1 ст. 282 УК – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) из-за записи в интернете под заголовком «Стереть Сирию с лица земли», которую сделал в октябре 2015 года. В посте он написал о своем отношении к войне в Сирии, а также к участию в ней российских вооруженных сил. Носик призвал проводить ковровые бомбардировки территории страны до полного разрушения гражданской инфраструктуры. Мосгорсуд снизил на 200 тысяч рублей сумму штрафа.

Алексей Кунгуров был задержан 3 марта 2016 года в Тюмени. Ему было предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма. Приволжский военный суд приговорил Кунгурова к 2,5 годам колонии-поселения.