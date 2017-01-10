»»Полтавченко: Вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ решен

Исаакиевский собор будет передан Русской православной церкви, однако сохранит за собой музейные функции, сообщил ТАСС губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Он заявил, что вопрос о дальнейшей судьбе Исаакиевского собора решен, сообщает ТАСС. Собор сохранит за собой музейно-просветительские функции и доступ в него будет открыт всем конфессиям, как это было ранее, рассказал Полтавченко о своих договоренностях с патриархом Кириллом. При этом содержание Исаакия будет осуществляться за счет РПЦ, а не за счет государства.

Ежегодный бюджет музея составляет около 650 млн рублей. Исаакиевский собор считается одним из лучших кафедральных соборов Европы, построенных в XIX веке, и одним из величайших купольных зданий.

Как сообщалось ранее, несмотря на отказ в передаче Исаакиевского собора РПЦ в 2015 и 2016 годах, Смольный готовит план передачи собора в 2017 году. Об этом стало известно СМИ. Общественность Санкт-Петербурга выступила против. Депутат Заксобрания Максим Резник попросил губернатора «принимать решение по передаче Исаакиевского собора в ведение РПЦ только после обсуждения данного вопроса в Законодательном собрании Санкт-Петербурга».