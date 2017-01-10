»»»После избрания Трампа богатые россияне увеличили свое состояние на $29 млрд

После выборов в США богатые россияне увеличили свои состояние на 7,1%, американцы в среднем на 2,8% .

По данным Forbes, богатые россияне, часть из которых «имеют тесные связи с президентом Владимиром Путиным», разбогатели на $29 млрд. Больше всех преуспел за это время Геннадий Тимченко: акции «Новатэка» выросли на 16%. Принадлежащий ему пакет (23% акций компании) сейчас стоит около $1,8 млрд.

Как пишет издание, российский бизнесмен продал 43% акций основанной им торговой нефтяной компании за день до того, как Министерство финансов США приняло санкции против него в марте 2014 года.

Крупный акционер российской газовой компании ПАО «НОВАТЭК» и ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур», Леонид Михельсон будучи также акционером «Новатэка» разбогател на $ 1,9 млрд после выборов США, его состояние возросло до $ 18,2 млрд.

Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин увеличили свои состояния на $1,6 млрд и $1,4 млрд соответственно. При этом Лисин разбогател примерно на $830 млн в течение трех дней с момента победы Трампа.

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов разбогател на $1,8 млрд после избрания Трампа. Однако, как отмечает издание, это связано с изменениями мирового рынка нефти, чем с политикой в США. За год бумаги «Лукойла» подорожали на 59%.

Нарастить капиталы россиянам миллиардерам также помогло укрепление рубля, который обвалился к доллару на 55% в 2014-2015 годах, но в 2016 году вырос на 20% на фоне роста цен на нефть и ожидания улучшения отношений с США и Европой.

В целом россияне разбогатели приблизительно на $29 млрд после избрания Трампа, пишет Forbes.