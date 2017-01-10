»»»Права дольщиков защитят финансово

Специальный компенсационный фонд создан для участников долевого строительства. Фонд формируется за счет взносов застройщиков. Размер отчислений не будет превышать одного процента от цены заключаемого договора долевого участия. При неисполнении обязательств застройщиком-банкротом дольщик получит компенсацию из фонда.

Кроме того, фонд окажет финансовую помощь девелоперу, который возьмется завершить проблемную стройку, сообщает RG.RU со ссылкой на информацию Минстроя РФ.

Дольщики, в том числе и потенциальные, теперь будут получать больше информации о застройщиках. Обновленная версия 214-ФЗ расширяет перечень информации о самом застройщике и реализуемом проекте, которую необходимо опубликовать на сайте организации. Если раньше компания могла ограничиться размещением проектной декларации, то теперь обязана выложить на сайте для ознакомления сканы основных документов, включая разрешение на строительство, заключение экспертизы проектной документации и документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок. Наличие всех этих документов на сайте поможет дольщику сделать выбор между строительными фирмами.

Кроме того, проектная декларация должна быть дополнена мнением официальных органов власти, которые эти документы проверяют. Такая экспертиза поможет оценить характеристики материалов и технологии строительства, а также применяемые инженерные системы.