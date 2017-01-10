»»»Резервный фонд России сократился почти в 4 раза из-за покрытия дефицита бюджета

Резервный фонд России перечислил для покрытия дефицита бюджета все доходы, полученные от размещения средств фонд в 2016 году – это порядка 10 млрд рублей, а также часть средств самого фонда – около 1 трлн рублей.

Так, следует из отчета министерства финансов РФ, из Резервного фонда было израсходовано валюты на 966,9 миллиарда рублей.

«Часть средств Резервного фонда в иностранной валюте со счетов в Банке России в суммах 6,87 млрд долларов США, 6,44 млрд евро и 1,21 млрд фунтов стерлингов была реализована за 966,90 млрд рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета,» – говорится в сообщении ведомства.

По состоянию на 1 января 2017 года объем Резервного фонда составил 972,13 млрд рублей. За прошлый год он сократился в 3,7 раза. По состоянию на 1 января 2016 года совокупный объем средств фонда в рублевом эквиваленте составлял 3640 млрд рублей.

Также в декабре 2016 года федеральный бюджет пополнился на 8,76 млрд рублей за счет доходов от размещения средств фонда национального благосостояния (ФНБ).

Средства ФНБ Минфин разместил на депозитах Внешэконмбанка под 6% годовых. Так, 3,2 млрд рублей со сроком возврата в декабре 2030 года будут направлены на приобретения в лизинг вагонов московского метрополитена. 4,36 млн рублей со сроком возврата в декабре 2019 года будут направлены на финансирование модернизации вагонов метро в Будапеште.

По состоянию на 1 января 2017 года объем ФНБ составил 4 359,16 млрд рублей, что эквивалентно 71,87 млрд долларам США.

Из-за укрепления рубля курсовая разница от переоценки средств Фонда в 2016 году составила отрицательную величину 861,26 млрд рублей. Отрицательная курсовая переоценка средств Резервного фонда достигла 531,54 миллиарда рублей.