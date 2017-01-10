»»С 2026 года в ЧМ по футболу будут участвовать 48 команд

С 32 до 48 команд решил расширить формат чемпионата мира совет Международной федерации футбола (ФИФА). Нововведение коснется ЧМ-2026.

В финальной стадии турниров будет 16 групп по три команды, две лучшие из каждой группы выйдут в 32-командный плей-офф, сообщает пресс-служба ФИФА.

Согласно заявлению ФИФА, «новый 48-командный формат соревнований» был составлен таким образом, что не увеличивается продолжительность чемпионата, а команда гарантирована сыграет 7 матчей для выхода в финал.

Пока окончательно не решено, как будут распределяться квоты для сборных. Предполагается, что Европа получит 16 мест, Африка – 9,5 (будут проводиться стыковые матчи), Азия – 8,5, Северная и Центральная и Южная Америка – по 6,5, Океания – 1, сообщает ТАСС.

Кстати, 32-командный формат ЧМ появился лишь в 1998 году. До этого с 1982 года на турнирах принимали участие 24 сборные, сообщает Интрефакс. На первом в истории чемпионате мира – в 1930 году в Уругвае – за трофей боролись 13 национальных команд.