»»»Самые ожидаемые события 2017 года

Новый год только наступил, но мы уже знаем, чего от него его ждем. Нет гарантий, что 2017 год будет лучше трагичного прошедшего, но хотя бы будет, чем заняться, не сомневайтесь. «Йод» подготовил список событий, за которыми мы будем особенно внимательно следить и премьер, которых больше всего ждем.

Вступление в должность Дональда Трампа

20 января 2017 года Дональд Трамп официально займет пост президента США. Трамп отмечал, что после вступления в должность начнется работа над такими вопросами, как здравоохранение и иммиграция. «Мы, как вы знаете, намерены снизить налоги, а ближайших планах также ряд абсолютно впечатляющих вещей для американского народа», ― отметил новый президент Америки. Ранее Трамп встретился с действующим президентом Бараком Обамой. В ходе беседы они обсудили компетенции президента, и Трамп удивился широкому кругу обязанностей.

Президентские выборы во Франции

Президентские выборы во Франции 2017 года будут проводиться в два тура. Первый тур назначен на 23 апреля, второй — на 7 мая. Первичные партийные праймериз по выдвижению кандидатов от основных политических партий состоялись во Франции с в октябре 2016 года. О своём выдвижении в качестве кандидата на пост президента Франции сообщил бывший министр экономики страны 38-летний Эммануэль Макрон.

Ранее намерения баллотироваться на эту должность уже выражали лидер Национального фронта Марин Ле Пен и действующий президент Франсуа Олланд. Кроме того, за право стать единым кандидатом от «Республиканцев» борются экс-глава государства Николя Саркози и бывший премьер Ален Жюппе. Однако, 20 ноября 2016 г. Николя Саркози снял свою кандидатуру и завершил политическую карьеру. 1 декабря 2016 г. Франсуа Олланд официально объявил о том, что не идет на второй срок и снял свою кандидатуру с выборов.

Год экологии в России

2017 год указом Президента Владимира Путина назван годом экологии. Это сделано для того, чтобы привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны. Сегодня в России расположено 103 государственных природных заповедника, 64 заказника и 49 национальных парков. Все они входят в государственную программу защиты окружающей среды.

Также эксперты сообщают, что именно в 2017 году начинается практическая реализация тех изменений законодательства в сфере экологии, которые рассматривались российскими парламентариями в предшествующие годы. В частности, изменения затронут водный, лесной, земельный кодексы России, а также нормативно-правовые нормы, которые регулируют работу государственных и коммерческих структур и их влияние на состояние окружающей среды, они будут более жесткими.

Столетие Октябрьской революции

Еще в декабре Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке к проведению мероприятий, посвященных столетию революции 1917 года. А ассоциации «Российское историческое общество» поручено образовать профильный организационный комитет. Ростуризм даже разработает туристические программы, приобщенные к памятной дате, 7 ноября. В ведомстве отмечают, что уже сейчас пользуются большой популярностью, особенно у китайских туристов, «красные» маршруты, связанные с революционной тематикой, жизнью и деятельностью В. И. Ленина.

Громкие премьеры

Предстоящий год богат на кинопремьеры. Например, 25 мая 2017 выйдет продолжение знаменитой саги «Звёздные войны. Эпизод VIII» режиссера Райана Джонсона. По сюжету, новый таинственный персонаж по имени Ташу сообщит о том, что Лорды Ситхи способны вытягивать силу из своих жертв с целью продления собственной жизни. Таким образом, укрепляется их связь с темной стороной. Однако, если Ситхи обладают способностью вытягивания жизни, то наверняка они могут и возвращать к ней. В связи с этим назрел вопрос о возможности воскрешения Дарта Вейдера.

30 мая на экранах появится еще одно продолжение не менее легендарной франшизы «Чужой: завет» Ридли Скотта. Выжившие после борьбы за свою жизнь герои археолог Элизабет и оставшаяся от андроида Дэвида живая голова, отправляются на планету Создателей, где их ожидает очередная опасность. Вместе с ними в корабле на планету отправилась еще одна группа путешественников.

Сиквел популярного приключения «Стражи галактики-2» тоже выйдет в 2017 году. Команда Стражей Галактики: Грут, Гамора, Реактивный Енот, Дракс Разрушитель под предводительством Звездного Лорда продолжают свои приключения. Возможно, в группе отважных стражей появятся новые представители.

Джеймс Кэмерон возвращается со своим сиквелом «Аватар-2», в котором спецэффектов будет еще больше, а смысла еще меньше. Это продолжение истории необычайной любви землянина Джейка Салли и коренной жительницы Пандоры Нейтири. Действие происходит в глубинах океанов Пандоры. Сюрпризом для зрителей будет возвращение Грейс в новом аватаре, несмотря на ее смерть в первом фильме.

Пожалуй, главная и самая ожидаемая премьера ― «Бегущий по лезвию-2». Вторая часть боевика посвящена борьбе землян с андроидами – роботами, внешне похожими на людей, но не имеющих чувств и обладающих изощренным и развитым мозгом. Опасность андроидов в том, что их очень сложно отличить от человека, и они этим пользуются, стремясь захватить планету. Поэтому землянам приходится издать указ о тотальном уничтожении всех андроидов. Харрисон Форд и Райан Гослинг в главных ролях, этого достаточно для того, чтобы прискакать на премьеру.