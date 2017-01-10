»»Савченко опубликовала в Facebook списки пленных в Донбассе

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести украинских и российских граждан.

Это списки военнопленных и пропавших без вести, которые Савченко, по ее словам, получила по итогам встречи в Минске, а также собранные ею.

«Украинской стороной подается запрос на 129 людей, противоположная сторона подтверждает 42 человека. Еще Украина разыскивает 494 без вести пропавших… От «ДНР» в списках таких людей 524, а от «ЛНР» — 377 человек». Часть людей из этих списков украинская сторона также подтверждает, приблизительно 256», —написала Савченко на своей странице в Facebook. По ее данным, число украинских политзаключенных, находящихся в тюрьмах ДНР, ЛНР и России, составляет 44 человека. В украинских тюрьмах находится 102 политзаключенных.

В списках также есть 47 россиян от ДНР, и четыре россиянина от ЛНР.

«Почему нужно публиковать списки пленных и пропавших без вести людей? Да для того, чтобы их можно было найти! Мой процесс освобождения был публичным, моя сестра не боялась шпынять президента и власть, чтобы они что-то делали, и только таким образом я смогла оказаться на свободе», — считает Савченко, призывая всех, кто не равнодушен к чужому горю, найти «парней» вместе.

В конце декабря 2016 года Савченко встречалась с представителями самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР в Донбассе. После этой встречи главы ЛНР и ДНР в качестве жеста доброй воли, как говорилось в их заявлении, приняли решение без каких-либо условий передать Савченко двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, «в надежде активизировать процесс вызволения из плена» своих граждан.

После этой встречи Савченко была допрошена Службой безопасности Украины.