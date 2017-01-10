»»»Сильных крещенских морозов в стране не ожидается

Сильных крещенских морозов в России не ожидается, температура воздуха будет держаться в пределах температурной нормы, сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. «Начиная с 17 января на территории страны ожидается похолодание, но крещенских морозов не будет», – сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, сообщает «Интерфакс».

Так, в столице и в большей части районов западной части Центрального федерального округа – Смоленской, Тверской областях – температуры сохранятся в пределах -10-15 градусов. В целом по стране температура воздуха останется в пределах нормы.

Он отметил, что на смену аномальным холодам придет довольно теплая погода – температура будет выше нормы на 5-6 градусов. Как ожидается, самым теплым днем будет 15 января, а в Старый Новый год в столице столбики термометров покажут -3-6 градусов.