»»СМИ: причиной гибели Ту-154 стал человеческий фактор

Причиной гибели самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, могла стать ошибка второго пилота, перепутавшего рычаги управления, в совокупности с низкой высотой и перегрузом. Об этом сообщает Life со ссылкой на экспертов Минобороны.

В Центральном научно-исследовательском институте Военно-воздушных сил изучили запись с речевого бортового самописца, а также данные с второго самописца Ту-154 — параметрического.

Как ранее сообщалось, у самолёта могли возникнуть проблемы с закрылками, из-за чего он стал неуправляемым. Издание пишет, что второй пилот Александр Ровенский на взлёте мот перепутать рычаги управления шасси и закрылками. В этом самолете тумблеры закрылков и шасси находятся над лобовым стеклом. Слева тумблеры закрылков, справа — шасси. Когда ошибку заметили, было уже поздно: перегруженному самолету не хватило высоты для спасительного манёвра, поэтому он ударился о воду и разрушился. По словам лётчика-испытателя Героя России Магомеда Толбоева, не исключено также, что после взлёта экипаж превысил скорость и механизм закрылка разрушился, из-за чего лайнер свалился вправо, потерял скорость и рухнул в воду.

Стоит отметить, что многие эксперты считают изложенную версию катастрофы несостоятельной. Так, начальник отдела государственного центра “Безопасность полетов на воздушном транспорте” доктор технических наук Андрей Шанявский заявил, что все версии, возникающие на данном этапе расследования, являются “полным бредом”, так на данном этапе сделать окончательные выводы о причинах катастрофы невозможно, сообщает РИА «Новости».

Сейчас, как пояснил он, специалисты занимаются сбором и выкладкой обломков лайнера. Это трудоемкий и долгий процесс. Однако без него невозможно понять, в какой системе произошел сбой и почему.

25 декабря 2016 года самолет Ту-154 минобороны России, вылетевший из Сочи в сирийскую Латакию, потерпел крушение в Черном море. В результате трагедии погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа.