»»Суд арестовал 1000 бутылок элитного алкоголя из резиденции Януковича

Около тысячи бутылок элитного алкоголя, принадлежавших экс-президенту Украины Виктору Януковичу, в его резиденции «Межигорье» арестовал Печерский суд Киева. Как сообщается, арест на спиртное наложен в рамках расследования об отчуждении у государства этого имущественного комплекса. Среди упомянутого спиртного вина со столетней выдержкой, виски, коньяк, водка, ликеры, шампанское, текила, передает украинский телеканал «24».

Ранее бизнесмен Евгений Чичваркин, который владеет винным магазином Лондоне, заявил, что две бутылки элитного алкоголя из этой коллекции были украдены и перепроданы в Лондоне. Цена одной из бутылок составила £4500. Вторая ушла за £15885.60.