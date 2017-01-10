© YodNews, 2016
»»»Туристов наказали за воровство с помощью «марша позора»

Туристов наказали за воровство с помощью «марша позора»

0
Автор: от Люди, Новости

Двух австралийских туристов власти индонезийского острова Гили наказали за воровство «маршем позора».

Молодых мужчину и женщину полицейские провели по улицам города с табличками, где было  написано: «Я вор. Не делайте то, что я сделал», сообщает ТАСС.

По словам главы местной администрации Мухамада Тауфика, туристы украли из отеля велосипед и уже на следующий день были задержаны. В итоге они были выдворены с острова.

Практика публичного наказания практикуется на острове в течение многих лет как для  местных жителей, так и для иностранцев.

Поделись

По теме

Оставить свой коммент


*

Поддержи нас

Если вам нравится наш сайт, поддержите нас, поставив лайк в одной из социальных сетей.




 