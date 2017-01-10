»»»Туристов наказали за воровство с помощью «марша позора»

Двух австралийских туристов власти индонезийского острова Гили наказали за воровство «маршем позора».

Молодых мужчину и женщину полицейские провели по улицам города с табличками, где было написано: «Я вор. Не делайте то, что я сделал», сообщает ТАСС.

По словам главы местной администрации Мухамада Тауфика, туристы украли из отеля велосипед и уже на следующий день были задержаны. В итоге они были выдворены с острова.

Практика публичного наказания практикуется на острове в течение многих лет как для местных жителей, так и для иностранцев.