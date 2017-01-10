»»Улюкаева оставили под домашним арестом до конца весны

Басманный суд оставил экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева под домашним арестом до 15 мая. Бывший-чиновник просил отпустить его под подписку о невыезде.

«Я не согласен с аргументацией следствия, прошу суд избрать мне подписку о невыезде. Паспорт у меня изъят следствием», – сказал он. Однако следователь, в свою очередь, заявил, что экс-министр, находясь на свободе, может оказать давление на некоторых свидетелей обвинения из Росимущества и Минэкономразвития, а также уехать из России, сообщает ТАСС.

Улюкаев также просил разрешить ему посещать медицинские учреждения и нанять няню для его шестилетней дочери.

Защита просила разрешить Улюкаеву ежедневные двухчасовые прогулки.

В декабре прошлого года десять земельных участков и жилой дом Улюкаева были арестованы Басманным судом в качестве обеспечительной меры по делу о взятке.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на встрече с журналистами, что считает дело Улюкаева печальным событием, находящимся за пределами понимания.

Улюкаев был помещен под домашний арест 15 ноября. Его обвиняют в получении взятки в размере $2 млн за положительную оценку участия «Роснефти» в приватизации «Башнефти».