»»Володин: расширение «списка Магнитского» — «истерика команды Обамы»

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин назвал «истерикой» администрации США Барака Обамы решение о расширении «списка Магнитского», куда включили еще пятерых россиян.

«Истерика уходящей администрации президента Обамы. По-другому это не назовешь», — сказал он, комментируя решение американского минфина. Он также отметил, что таким образом просто «ищут виновных в поражении», передает РИА «Новости».

«Когда люди не поддержали, это говорит о том, что политика не эффективна. Это говорит о том, что рядовой избиратель хочет стабильных отношений с Россией и с другими странами. Вот эти все проблемы нужно рассматривать именно в этой плоскости, а не искать тех, кто виновен в поражении», — добавил спикер Госдумы.

Ранее сообщалось, что американское министерство финансов внесло еще пятерых россиян в санкционный «список Магнитского». Это Александр Бастрыкин, Станислав Гордиевский, Дмитрий Ковтун, Андрей Луговой и Геннадий Плаксин. Теперь им запрещен въезд в США, а все их американские финансовые активы заморожены, сообщает «Газета.ру».