»»»Взломать все: 10 знаменитых хакерских атак

Взломать можно все. Ну или почти все. Сегодня хакерские атаки стали настолько популярны, что новости об очередном взломе появляются чуть ли не каждый день, а специалисты утверждают, что в следующем году количество атак хакеров только увеличится. Однако некоторые акции компьютерных гениев вызывают сильный общественный резонанс и навсегда остаются в истории. «Йод» собрал самые громкие атаки хакеров.

Взлом Пентагона

Кевин Митник — один из первых и самых известных хакеров. В 12 лет он научился подделывать автобусные билеты и бесплатно катался по всему городу, после этого сумел проникнуть в систему голосового оповещения «МакАвто» и общался с покупателями.

В 16 лет Кевин взломал сеть компании Digital Equipment Corporation и украл оттуда программное обеспечение. К своему несчастью, программист был пойман полицией и приговорен к одному году заключения и еще трем годам нахождения под присмотром полиции.

В студенческие годы Митник с помощью компьютера TRS-80 с процессором меньше двух мегагерц сумел проникнуть в предшественницу интернета, сеть ARPANet, и добрался до компьютеров министерства обороны США. Конечно, специалисты по безопасности быстро зафиксировали взлом, вскоре Митника поймали и отправили в исправительный центр для молодежи.

После этого агенты ФБР обвинили Кевина в подделке документов, клонировании мобильных номеров и серии взломов. Тогда юный хакер был снова приговорен к тюремному заключению. После выхода из тюрьмы Кевин Митник написал несколько книг о своих хакерских приключениях, а в 2000 году на экраны вышел фильм «Взлом», снятый по мотивам его биографии. Сейчас Митник владеет компанией, которая занимается компьютерной безопасностью.

Владимир Левин и Citibank

В 1994 году российскому хакеру Владимиру Левину удалось взломать платежную систему Citibank и перевести на счета в США, Финляндию, Израиль, Германию и Нидерланды более 10 миллионов долларов. Большинство операций было заблокировано, однако часть денег — около 400 тысяч долларов — найти так и не удалось.

Позже петербургского хакера поймали и экстрадировали в США, где его приговорили к трем годам лишения свободы. Через некоторое время появилась информация, что изначально доступ к внутренней системе банка получили некая группировка российских хакеров, которая впоследствии продала Левину алгоритм взлома за 100 долларов.

Атака на серверы NASA

Еще одним юным компьютерным гением стал Джонатан Джеймс, который в свои 15 лет умудрился взломать систему собственной школы, сеть телекоммуникационной компании Bell South и даже серверы министерства обороны США. На простом «проникновении» на засекреченные серверы хакер не остановился — он перехватил порядка трех тысяч писем сотрудников и даже выкрал у NASA программное обеспечение для управления Международной космической станцией.

Джеймса быстро вычислили и поймали, однако из-за своего несовершеннолетнего возраста наказания ему удалось избежать. Правда, через несколько лет хакера обвинили во взломе сети магазинов TJX: следователи проводили несколько обысков дома у Джеймса, однако так ничего и не нашли. Сам же хакер был уверен, что ему суждено отправиться за решетку и единственным выходом из сложившейся ситуации видел суицид. В своей предсмертной записке он написал, что не верит в систему правосудия.

Челябинские хакеры и PayPal

Российским хакерам из Челябинска Василию Горшкову и Алексею Иванову удалось в 2000 году взломать платежные системы PayPal, Western Union и многие другие — всего 40 компаний в 10 американских штатах. Хакеры украли 25 миллионов долларов с 16 тысяч кредитных карт.

Чтобы поймать злоумышленников, ФБР организовало подставную фирму на территории США, куда приехали Горшков и Иванов. В итоге их приговорили к трем и четырем годам лишения свободы соответственно. Деятельность ФБР вызвала международный скандал, из-за чего сотрудники челябинского ФСБ даже завели на американских коллег дело.

Свидетельства об НЛО и удаление критических файлов

Британского хакера Гэри Маккиннона обвиняют в том, что в 2001 году он взломал порядка ста компьютеров министерства обороны США и NASA и удалил из системы некоторые критически важные файлы, в результате чего деятельность министерства фактически была приостановлена на целые сутки. Говорят, что хакер также стер информацию об американском вооружении после террористических атак 11 сентября 2001 года.

Сам Маккиннон заявил, что искал на секретных компьютерах свидетельства об утаивании от широкой общественности информации об НЛО и инопланетных цивилизациях. Также он утверждал, что получил доступ к незащищенным машинам и оставил в правительственной сети комментарии об ее уязвимости.

По британским законам, однако, хакеру грозило лишь шесть месяцев тюремного заключения, в то время как в США ему хотели «выставить» очень длительный срок. Вскоре Маккиннона обследовали и выявили у него форму аутизма и клиническую депрессию, которые могли бы привести к самоубийству. Благодаря общественному резонансу этого дела, поддержке множества знаменитых лиц и риска для жизни, в октябре 2012 года вопрос об экстрадиции хакера в США был снят, а уголовное преследование прекращено — сейчас Гэри Маккиннон по-прежнему на свободе.

Кража исходного кода Windows

В 2004 году компания Microsoft заявила о том, что у нее было украдено 600 миллионов байт, 31 тысяча файлов и 13,5 миллионов строк исходного кода операционной системы Windows 2000. Все эти данные появились в открытом доступе в сети. Изначально в корпорации были уверены, что утечка произошла через партнерскую компанию Mainsoft, но вскоре стало ясно, что в действительности данные были украдены прямо из сети Microsoft.

К тому моменту корпорация уже отказалась от дальнейшего развития этой операционной системы, поэтому больших финансовых потерь хакерская атака не принесла, однако ни специалистам из Microsoft, ни ФБР так и не удалось найти виновников преступления, поэтому репутация компании была подпорчена.

Атака на Эстонию

В апреле 2007 года кибератака была проведена сразу на целую страну: хакеры взломали сайты практически всех государственных органов, а также новостные порталы, в результате чего их работа приостановилась на целых две недели. Кроме того, были атакованы и некоторые банки, поэтому у граждан Эстонии возникли проблемы с переводом денежных средств.

Чтобы восстановить работоспособность своих систем Эстонии пришлось на некоторое время отключиться от внешнего интернета. Эту кибератаку называют одной из самых масштабных в истории.

Интересно, что взломы происходили на фоне обострения отношений между Эстонией и Россией из-за переноса военных захоронений времен Второй Мировой войны и монумента советским воинам из центра Таллина.

Эстонские специалисты утверждали, что следы атаки ведут в Россию, а некоторые IP-адреса и вовсе указывают на Кремль. В России в то же время говорили, что скорее всего кто-то подменил IP, чтобы дискредитировать Москву.

Закопанный миллион

Американский хакер кубинского происхождения Альберто Гонсалес в 2009 году провел серию атак на Heartland Payment System и похитил данные десятков миллионов кредитных карт. Кроме того, после того как его поймали правоохранительные органы, хакер рассказал, что также взломал сети TJX Cos, Bj’S Wholesale Club и Barnes & Noble. Данные с карточек Гонсалес перепродавал через созданную им группу ShadowCrew.

В общей сложности он заработал порядка 10 миллионов долларов, однако следователи нашли только один миллион, который был закопан в саду родителей компьютерного гения. Альберто Гонсалес был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Компьютерный червь для ядерных реакторов

В 2010 году компьютерный червь Stuxnet проник в сеть управления ядерной системой Ирана и частично вывел ее из строя — программа остановила пятую часть центрифуг и скопировала записи с камер видеонаблюдения так, что сотрудники службы безопасности не заметили неладного.

После успешной атаки появились предположения, что вирус был разработан совместно спецслужбами Израиля и США для противодействия иранской ядерной программе. Эксперты лаборатории Касперского увидели в черве прототип нового вида кибероружия, который может повлечь за собой новую гонку вооружений.

Anonymous и серия атак

Одной из самых известных хакерских группировок по праву считается Anonymous. На счету этой группы множество крупных атак, которые нанесли своим жертвам серьезный ущерб.

В 2010 году Anonymous организовала акцию «Возмездие», в рамках которой атаковала системы Visa, PayPal и MasterCard из-за того, что те отказались проводить платежи сайта WikiLeaks. Через год хакеры поддержали движение против социального неравенства под кодовым названием «Захвати Уолл-Стрит» и обрушили сайт Нью-Йоркской биржи.

В январе 2012 года в знак протеста против закрытия сайта MegaUpload хакеры из этой группировки провели крупнейшую DDoS-атаку, выведя из строя на несколько часов сайты многих правительственных структур США и звукозаписывающих компаний.

В 2013 году Anonymous атаковали сайты Израиля, а во время украинского кризиса совершили атаки на сайты российских СМИ и правительственных структур России.