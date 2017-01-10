»»Запрет на русскую водку в США как ответ на вмешательство России в президентские выборы

Демократ и сенатор от американского штата Нью-Гэмпшир Джефф Вудберн предложил ввести запрет на продажу российской водки в качестве ответной меры на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США.

Законопроект, который политик разработал и к которому призывает присоединиться республиканцев, несет две идеи. Пенсионная система штата должна избавиться от любых активов, имеющих отношение к России.

Вторая идея – необходимо приостановить или полностью заблокировать реализацию российского алкоголя во всех торговых точках Нью-Гэмпшира. При запрете русской водки Вудберн ссылается на пример 2013 года, когда гей-сообщество призвало игнорировать русский алкоголь из-за принятия Путиным закона, запрещающим пропаганду гомосексуализма, сообщает New Hampshire Union Leader.

При этом, отмечает политик, ограничения не должны коснуться производимых в США элитных марок водок.

«Вы отправляете ваши с трудом заработанные доллары тем, кто пытается подорвать вашу демократию? Ваши доллары должны следовать своим идеалам», считает Вудберн.

Сколько точно российского алкоголя продается в штате, Вудберн не знает. Он считает, что с этим вопросом разберется специальная комиссия.