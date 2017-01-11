»»Антидопинговые агентства 19 стран призвали отстранить Россию от всех спортивных соревнований

Лишить Россию права проведения всех спортивных турниров и отстранить страну от всех международных соревнований призвали 19 национальных антидопинговых организаций (NADO).

Заявление подписали лидеры NADO Австрии, Бельгии, Канады, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Польши, Словении, Испании, ЮАР, Швеции, Швейцарии и США. Текст документа приводит в Twitter журналист BBC Дэн Роан.

Документ стал ответом на расследование комиссии Макларена, которая якобы выявила в России «неопровержимые доказательства системы сокрытия допинга». По мнению NADO, Россию следует исключить из всех турниров, пока спортивные и антидопинговые системы страны «не будут приведены в полное соответствие со всемирным антидопинговым кодексом».

Российским спортсменам предлагают отказаться от участия в турнирах под флагом России. Они могут выступать на соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.

В декабре была обнародована вторая часть доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах.