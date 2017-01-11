»»»Человек начинает стареть после 39 лет

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе определили возраст, который является стартовым в старении организма человека. Это 39 лет. Объясняется это тем, что организм человека перестает производить достаточное количество миелина, и это приводит к медленному снижению когнитивных способностей, пишет «МК».

Миелиновый слой образует защитную оболочку, которая покрывает длинные отростки нейронов, он выступает выступает в роли «проводов», по которым идет нервный импульс. Разрушение его замедляет прохождение импульса приводит к неврологическим проблемам, нарушениям чувствительности, параличам, когнитивным расстройствам, Миелин также участвует в питании нервного волокна и, помимо защитной, выполняет структурную функцию.

В исследовании участвовали мужчины в возрасте от 23 до 80 лет. Обнаружилось, что с 39 лет, когда согласно проверке на специальном оборудовании, количество миелина начинало снижаться добровольцы хуже справлялись с определёнными заданиями — когда требовалось максимально быстро постукивать по столу, именно после 39 лет средний результат начинал ухудшаться.

Исследование опубликовано в журнале Neurobiology of Aging.