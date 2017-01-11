»»Число пострадавших при взрыве газа в Саратове достигло 13 человек – в восстановлении нуждаются 25 квартир

В результате взрыва бытового газа в шестиэтажном доме в Саратове пострадали 13 человек, включая троих детей. С 90% ожогами тела был госпитализирован в региональный центр комбустиологии 37-летний мужчина, его сын также получил ожоги. Четверо взрослых и двое детей 8 и 12 лет отравились продуктами горения. Их состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. Еще пятерым жителям помощь была оказана на месте.

Взрыв газа прогремел на третьем этаже дома в 10:55 мск. Пожар охватил несколько квартир дома. Общая плошадь пожара составила 250 кв м. Пожарные подразделения работали по повышенному номеру вызова № 3, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Саратовской области. В ликвидации возгорания участвовали 250 человек и 70 единиц техники.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Как сообщила советник гендиректора по связям с общественностью и СМИ ОАО «Саратовгаз» Елена Голубева, в квартире, где произошел взрыв, был электрический духовой шкаф и варочная панель на газу. Хозяин квартиры не заключал договор на внутриквартирное обслуживание газового оборудования, сообщает РИА Новости. Сын хозяина квартиры почувствовал запах газа и вызвал домой отца. Тот приехав домой, включил свет, из-за чего и произошел взрыв.

В результате взрыва были разрушены, выгорели или задымлены 25 квартир. Межэтажные и несущие конструкции не пострадали – дом начнут восстанавливать в четверг, 12 января. Уже в среду вечером коммунальщики приступили к восстановлению теплоснабжения дома.

Большинство жителей дома расселились у родственников. Для тех, кто остался без жилья выделены места в санатории-профилактории «Сокол». Глава Саратова Валерий Сараев поручил своим подчиненным проработать вопрос выплаты материальной помощи жильцам дома, а губернатор призвал городские власти также помочь людям в проведении дальнейшего капитального ремонта квартир.

Владимир Путин попросил кабинет министров в случае необходимости оказать помощь региону.