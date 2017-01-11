»»»Госдума приняла в первом чтении законопроект о декриминализации побоев в семье

В среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, переводящий побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения. Законопроект касается не систематических побоев, а совершенных впервые.

Законопроект о декриминализации побоев в отношении близких родственников был внесен в думу депутатами «Единой России» совместно с членами Совета Федерации. По мнению авторов инициативы, ситуация, когда побои вне семьи, совершенные впервые, квалифицируются как административное правонарушение, а в семье — как уголовное (закон был принят летом 2016 года) вызвала недоумение, а законопроект способствует устранению этой коллизии, сообщает ТАСС.

Побои УК РФ (ст. 116) классифицирует как действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью. При причинении легкого вреда здоровью насильственные действия подпадают под статью 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Сенатор Елена Мизулина, одна из авторов инициативы, отметила, что «для возбуждения уголовного преследования по статье 116 достаточно только заявления потерпевшего, например, ребенка, соседа или даже анонимного сообщения». Она подчеркнула, что ни медицинские справки, ни экспертизы в этом случае не нужны, в этой легкости, по мнению сенатора, и заключается опасность данной статьи. «А возбуждение уголовного дела позволяет ставить вопрос о лишении, ограничении родительских прав», – подчеркивает она.