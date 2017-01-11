»»»Как похудеть после праздников за неделю

Две недели с калорийными блюдами не пройдут незамеченными. Все уже готовы к неминуемому набору веса, но сбросить его сразу же довольно легко, если придерживаться несложных правил. О том, как быстро привести себя в форму после праздников или не набрать массу во время них, в материале «Йода».

Измените кофейные привычки

Если вы привыкли начинать день с чашечки кофе с молоком, не отказывайте себе в этой привычке, но замените обычное молоко на кокосовое. Таким образом вы не только сократите количество калорий. Дело в том, что в кокосовом молоке содержится вид насыщенных жиров, который повышает уровень так называемого «хорошего» холестерина в организме (HDL). Уже же через неделю благодаря такой несложной замене вы сожжете 560 калорий.

Переходите на темный шоколад

Если вы сладкоежка и не мыслите свою жизнь без сладкого, то выход все равно есть ― замените любую из сладостей темным шоколадом, чем выше процент какао, тем лучше. Всего за неделю такой замены вы сожжете 600 калорий, а еще темный шоколад содержит много полезных микроэлементов и полезен для кожи, волос, ногтей и настроения.

Занимайтесь на 10 минут дольше

Совсем не важно, как вы привыкли следить за своей физической формой ― бегаете ли вы, плаваете, занимаетесь на тренажерах или выбираете йогу. Просто делайте это на 10 минут дольше, это дополнительное время поможет вам сжечь 100 дополнительных калорий. А теперь представьте, если вы будете заниматься каждый день и будете увеличивать время занятий каждый месяц.

Готовьте дома

Возможно, после новогодней суеты вы уже смотреть на плиту не можете, и готовы только заказывать еду или ходить в кафе. Однако, даже самые здоровые на первый взгляд блюда могут таить в себе слишком много калорий и не быть диетическими. Например, блюда из жареных овощей могут быть обильно политы маслом. На собственной кухне, во-первых, вы точно будете знать, какие продукты вы будете есть, сколько в блюде будет соли и масла, а во-вторых, пока вы будете готовить, тоже сожжете калории (а потом еще и когда будете мыть посуду).

Много не сидите

Человек тратит в среднем тратит 100 калорий в час, если сидит, и 140 калорий, если стоит. Старайтесь хотя бы половину времени, которое вы проводите сидя, стоять. Например, когда работаете за компьютером, а если смотрите телевизор, то в это время можно, например, прибрать в квартире или покачать пресс. Это также будет полезно для сердечно-сосудистой системы.

Сделайте перестановку

Новый год многие любят начинать с обновками. Отличный способ привнести новизну в новый год ― изменить планировку комнаты или даже квартиры. Можно переставить мебель, заменить старые вещи на новые, сменить занавески или хотя бы сделать генеральную уборку. За час такой активности вы сожжете минимум 600 калорий.

Выбирайте правильный суп

Зима ― время супов. Если вы следите за своим здоровьем, то обычно в ваш обед входят суп и салат ― это идеальное сочетание для тех, кто не хочет переедать и дотянуть до следующего некалорийного перекуса. Но не забывайте, что супы бывают разными ― креп-супы калорийнее и вреднее тех, что приготовлены на воде. Замените тяжелые крем-супы на сливках на томатные супы или легкие супы на воде, вот увидите, вы сократите потребление калорий, и за неделю 900 калорий как не бывало.

Поднимайтесь по лестнице

Если вы не любите бегать или вам это дается тяжело, то есть прекрасная альтернатива ― лестница. Во-первых, так вы можете заниматься спортом почти в любом месте города, а во-вторых, это можно делать и дома. За 15 минут подъема по лестнице вы сожжете 270 калорий.

Правильно заправляйте салат

Обратите внимание на то, как вы заправляете салат ― наверняка щедро льете сверху масло, покупаете магазинные соусы и тоже льете их без меры. Попробуйте такой трюк ― накладывайте салатную заправку вилкой. Заправка останется на вилке, этого количества хватит для того, чтобы почувствовать вкус заправки, но ее не будет слишком много. Вместо жирных заправок на масле выбирайте бальзамик, и увидите результат уже через неделю.

Никакой газировки

Газировка и так не особо здоровый напиток ― содержание там сахара такое высокое, что вам лучше вообще исключить ее из рациона, если вы хотите похудеть. Кроме того, газировка провоцирует проблемы с зубами, костями и диабет. Более того, в газировке содержатся искусственные красители и заменители сахара, из-за которых вы только наберете вес. Замените газировку простой водой, и за неделю вы потеряете 980 калорий.