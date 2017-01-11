»»»Комплекс «ВТБ Арена Парк» будет обеспечен связью от Теlе2

Соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи на территории комплекса «Арена Парк» заключили оператор мобильной связи Теlе-2 и ЗАО «УК Динамо». Тele2 обеспечит качественной голосовой связью и скоростным мобильным интернетом 3G/4G обновленный стадион, спортивный парк «Динамо» и городской квартал «Арена Парк».

Планируется, что к моменту открытия комплекса и проведению первого матча устойчивая связь Tele2 будет налажена на территории всех объектов, включая спортивный концертно-развлекательный комплекс, досугово-развлекательный комплекс и подземный паркинг, а также городской квартал «Арена Парк».

«Спортивные объекты рассчитаны на десятки тысяч зрителей, поэтому мы сразу устанавливаем оборудование, которое будет готово к повышенным нагрузкам на сеть,» – сообщил директор макрорегиона «Москва» Tele2 Игорь Жижикин.

По словам старшего вице-президент Банка ВТБ, руководителя проекта «ВТБ Арена Парк» Андрея Перегудова, «заключение соглашения с Tele2 – знаковое событие в реализации проекта.

«Впервые в России такой многофункциональный проект, имеющий спортивную, досуговую, культурную, жилую составляющие, обеспечивается надежной связью, способной удовлетворить растущие потребности клиентов, причем с солидным запасом. Важно и то, что полное покрытие мобильной связью оператора Tele2 не исключает такую возможность и для других операторов подвижной радиотелефонной связи Московского региона,» – отметил Перегудов.

Кроме того, Tele2 планирует запустить в эксплуатацию 3G/4G-сети на станции метро «Петровский парк». Новая станция Третьего пересадочного контура упростит путь пассажиров до спортивного объекта.