»»»Медики ожидают в январе рост заболеваемости гриппом

После новогодних каникул медики ожидают роста заболеваемости по ОРВИ и гриппу. Снижение заболеваемости, отмеченное в начале января, связано с традиционным для новогодних праздников снижением обращаемости за медицинской помощью.

По данным НИИ гриппа, на первой неделе со 2 по 8 января 2017 года заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог на 21,5%, сообщает РИА Новости. По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, пик заболеваемости гриппом придется на середину января-февраль.

По мнению министра, в 2017 году число тяжелых случаев заболеваемости гриппом и летальных случаев будет ниже, так как почти 40% населения России, 55 млн человек сделали прививку от гриппа, сообщает РИА Новости.

За шесть недель эпидемии гриппа, по данным глава Роспотребнадзора Анны Поповой, от осложнений после болезни умерли пять человек.

Попова отметила, что клиническое течение случаев гриппа в основном средней тяжести, тяжелых случаев очень немного, сообщает РИА Новости. В прошлом эпидсезоне от гриппа в РФ скончалось более 600 человек.