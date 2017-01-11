»»Захарова: мир был сотворен за 7 дней, у Администрации Обамы на 2 дня больше, чтобы его разрушить

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала завершающий период пребывания во главе страны американского президента Барака Обамы.

«Каждый день читаю новости из Вашингтона: новые санкции в отношении России, поставка ПЗРК сирийским головорезам, совершенно бессмысленные, но вредоносные действия по всем направлениям внешней политики», — написала она на своей странице в Facebook, отметив, что мир, согласно Библейскому сказанию, был сотворен за 7 дней, а у «Администрации Обамы на 2 дня больше, чтобы его разрушить».

Ранее Захарова прокомментировала информацию о вмешательстве русских хакеров в выборы американского президента.