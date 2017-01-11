»»Мутко: российский спорт – один из чистейших в мире

Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко назвал ложью заявления о государственной программе поддержки допинга в стране.

По его мнению, подтверждением чистоты российского спорта служит то что Британское антидопинговое агентство (UKAD) в 2016 году выявило всего 26 нарушений антидопинговых правил. «UKAD работает на территории РФ, само планирует сбор проб, выбирает спортсменов, забирает пробы. Что мы с вами имеем по итогам 2016 года? 26 нарушений правил, 21 из них – это мельдоний, и всего 5 – нарушение правил. Задумайтесь. Где государственная программа? Госпрограмма – это ложь», – сказал Мутко, сообщает агентство «Р-Спорт».

Накануне 19 национальных антидопинговых организаций (NADO) призвали лишить Россию права проведения всех спортивных турниров и отстранить страну от всех международных соревнований. Заявление подписали лидеры NADO Австрии, Бельгии, Канады, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Польши, Словении, Испании, ЮАР, Швеции, Швейцарии и США. Текст документа приводит в Twitter журналист BBC Дэн Роан.

Документ стал ответом на расследование комиссии Макларена, которая якобы выявила в России «неопровержимые доказательства системы сокрытия допинга». По мнению NADO, Россию следует исключить из всех турниров, пока спортивные и антидопинговые системы страны «не будут приведены в полное соответствие со всемирным антидопинговым кодексом».

Российским спортсменам предлагают отказаться от участия в турнирах под флагом России. Они могут выступать на соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.

В декабре была обнародована вторая часть доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах.