»»Названы причины крушения «Прогресса»

Попадание посторонних частиц в полость насоса двигателя или нарушение технологии сборки двигателя – возможные причины аварии, которая произошла в декабре 2016 года при запуске грузовика «Прогресс МС-04». Версии аварии озвучили сегодня в Роскосмосе.

«Наиболее вероятная причина аварии – вскрытие бака «О» третьей ступени РН в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя. Причиной возгорания насоса окислителя могло стать возможное попадание посторонних частиц в полость насоса либо возможное нарушение технологии сборки двигателя 11Д55. Дефект, имеющий производственный характер, проявился в полете,» – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте госкорпорации.

Как сообщалось ранее, халатность при производстве двигателя 11Д55 (РД-0110) была одной из первых версий аварии. Двигатель был собран на Воронежском механическом заводе. Подобных двигателей может быть порядка 20 штук. Они могут быть задействованы на ряде других ракет.

В ближайшее время Роскосмос представит план первоочередных мероприятий на предприятиях и в организациях ракетно-космической отрасли для обеспечения безопасного запуска космического грузовика «Прогресс МС-05».

Напомним, 1 декабря не вышел на орбиту и разбился «Прогресс МС-04», который должен был доставить на МКС более 2 тонн различных грузов. По данным «Роскосмоса», до 382 секунды полет ракеты-носителя проходил штатно, на высоте около 190 км связь с «Прогрессом» была потеряна.