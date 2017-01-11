»»Норвегия отключает FM-радиовещание

Норвегия отказалась от вещания в FM-диапазоне. Власти страны официально приступили к переходу на цифровое радио (DAB), который завершится к концу года.

11 января были отключены станции FM-вещания на севере страны. Как ожидается, переход к полному цифровому вещанию сэкономит около $25 млн и стимулирует инновации. «Слушатели получат доступ к более разнообразному и конкурентному радио-контенту, и смогут насладиться лучшим качеством звука и новыми функциями», — заявила министр культуры страны Турильд Видвей. Отключение коснётся только крупных национальных радиостанций, пишет tjournal.

Большинство жителей страны – 66% – высказывались против перехода на цифровое вещание, 20% придерживаются нейтральной позиции.