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Норвегия отключает FM-радиовещание

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Автор: от Новости, Технологии

Норвегия отказалась от вещания в FM-диапазоне. Власти страны официально приступили к переходу на цифровое радио (DAB), который завершится к концу года.

11 января были отключены станции  FM-вещания на севере страны. Как ожидается, переход к полному цифровому вещанию сэкономит около $25 млн и стимулирует инновации. «Слушатели получат доступ к более разнообразному и конкурентному радио-контенту, и смогут насладиться лучшим качеством звука и новыми функциями», — заявила министр культуры страны Турильд Видвей. Отключение коснётся только крупных национальных радиостанций, пишет tjournal.

Большинство жителей страны – 66% – высказывались против перехода на цифровое вещание, 20% придерживаются  нейтральной позиции.

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