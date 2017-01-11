»»Новая книга Мураками выйдет 24 февраля

Новая книга Харуки Мураками «Кисиданте гороси», что можно перевести как «Убийство командора» выйдет 24 февраля 2017 года.

Издательство Shinchosha Publishing разместило на своем сайте рекламу нового романа. Известно, что в продажу поступят сразу два тома романа.

67-летний Харуки Мураками неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе. Он один из самых популярных в мире современных писателей и наиболее любимый из иностранных писателей в России. В нашей стране известен по романам «Охота на овец», «Норвежский лес», «1Q84».