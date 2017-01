»»Новую главу МИД Канады оставят под санкциями России

48-летняя Христя Фриланд, назначенная накануне на пост министр иностранных дел Канады, находится в санкционном списке России.

По данным источника в МИД РФ, политик находится под санкциями с 2014 года. Как поясняется, она была внесена в него в качестве ответной меры на канадские ограничения в адрес России. «Вопрос исключения ее из ответного санкционного списка — это вопрос взаимности и зеркальности”, — сообщил источник. Однако, отметил он, это обстоятельство “не помешает российским официальным лицам с ней контактировать на международных площадках”, сообщает РИА «Новости».

“Мы готовы к взаимодействию с Канадой по всем направлениям — к улучшению отношений, к прекращению санкционных войн. Но не мы их начинали. Вопрос к Оттаве”, — считает он.

Христя Фриланд, украинка по материнской линии, с 2015 года занимала пост министра международной торговли Канады. Имеет степень бакалавра искусств по русской истории и литературе. Работала журналистом в разных изданиях, на Украине работала в качестве фрилансера на издания Financial Times, The Washington Post и The Economist.