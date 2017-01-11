»»»Передача Исаакия РПЦ будет обжалована в суде после официального решения на этот счет

Передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) обжалуют в суде сразу после того, как появится официальное решения городских властей. «Как только будет какое-то решение городских властей, мы будем его опротестовывать. Пока я его не вижу, и более того, пока мне неизвестно, что епархия подавала новую заявку, прошлая была отклонена в 2015 году», – сказал депутат городского Заксобрания Борис Вишневский.

Вишневский сообщил, что видит большие перспективы у такого иска, так как речь идет об уникальном памятнике архитектуры федерального значения, а также нормы законодательства об охране культурного наследия, сообщает ТАСС.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что собор будет передан РПЦ, но сохранит за собой музейные функции. При этом содержание Исаакия будет осуществляться за счет РПЦ, а не за счет государства.

Ежегодный бюджет музея составляет около 650 млн рублей. Исаакиевский собор считается одним из лучших кафедральных соборов Европы, построенных в XIX веке, и одним из величайших купольных зданий.

Как сообщалось ранее, несмотря на отказ в передаче Исаакиевского собора РПЦ в 2015 и 2016 годах, Смольный готовит план передачи собора в 2017 году.