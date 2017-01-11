»»По делу об отравлении «Боярышником» задержали полицейского

Начальник отдела полиции УМВД по Иркутску Денис Черемисин задержан в рамках дела об отравлении “Боярышником”.

По версии следствия из-за халатности Черемисина, который руководил подразделением участковых уполномоченных отдела полиции №4 УМВД по Иркутску, его подчиненные не проявили должного внимания к тому, что проиходи на их территории. Поэтому стала возможной продажа в одном из павильонов на подведомственной отделу территории стала возможной продажа косметического средства для принятия ванн “Боярышник”. В составе средства был обнаружен метиловый спирт, сообщает РИА «Новости».

Против Черемисина возбуждено уголовное дело по статье “халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц”. Полицейский задержан.

Массовое отравление концентратом “Боярышник” произошло в Иркутске 17 декабря. Пострадали 123 человека, 77 из них скончались. Трое до сих пор находятся в больнице в состоянии комы.