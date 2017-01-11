»»»Прокуратура проверит информацию о вынужденной ползком добираться на рентген пациентке

В Уфе прокуратура Калининского района проводит проверку в связи с появившимися в СМИ сообщениями о том, что пациентка с травмированной ногой была вынуждена ползком подниматься в рентген-кабинет поликлиники по необорудованной лестнице.

Как сообщается на сайте ведомства, у женщины была травмирована лодыжка.

«В рамках проверки прокуратура намерена оценить соблюдение законодательства об охране здоровья граждан, а также проверить исполнение руководством поликлиники №1 городской клинической больницы №13 обязанностей по обеспечению доступа пациентов к получению медицинских услуг и контролю за исправностью в учреждении лифтового оборудования», — говорится в сообщении.

Информация о том, что в поликлинике №1 при Городской клинической больнице №13 женщина после операции на ноге ползком добиралась до рентген-кабинета на второй этаж, появилась в местных СМИ.