»»»Россияне перешли на овощи

Росстат сообщает об изменившемся за два года рационе жителей страны. В нем стало меньше мяса, рыбы, молока и сахара и больше картошки, бахчевых и овощей.

По данным Росстата, с 2013 по 2015 год жители России стали есть меньше мяса (на 2 кг в год на человека), рыбы (на 5 кг), молока и молочных продуктов (на 9 кг), сахара (на 1 кг). Потребление хлеба и яиц осталось на прежнем уровне. Потребление овощей и бахчевых продемонстрировало максимальный рост за десять. В 2015 году на каждого россиянина (имеются в виду средние цифры по стране) пришлось по 112 кг картошки, это на 1 кг больше, чем с 2012 по 2014 год, и на 3 кг больше, чем в 2005 году. Стали больше есть кабачки, тыкву и арбузы: потребление выросло с 2013 по 2015 год на 2 кг на человека, а по сравнению с 2005 годом — на 24 кг, пишут «Известия».

Как отмечают специалисты, из-за падения доходов и роста цен люди пересмотрели свой рацион и перешли в более дешевый сегмент продуктовых магазинов.