»»СК рассказал об арестованном имуществе экс-главы Минэкономразвития Улюкаева

Суд арестовал ряд объектов недвижимости и 564 млн руб. экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.

«Что касается Алексея Улюкаева, о деле которого вы спрашивали, то у него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 млн руб.»,— сказал заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов, передает «Коммерсант».

По его словам, следствие располагает доказательствами вины Улюкаева, но не раскрывает их, так как расследование дела еще не завершено. «Поверьте, в распоряжении следствия имеются соответствующие фото- и видеоматериалы. Но в данном конкретном случае следствие посчитало нецелесообразным их распространение в СМИ».

Как сообщает ТАСС, Улюкаев не стал обжаловать арест своего имущества.

Накануне Басманный суд оставил Улюкаева под домашним арестом до 15 мая. Бывший-чиновник просил отпустить его под подписку о невыезде.

В декабре прошлого года десять земельных участков и жилой дом Улюкаева были арестованы Басманным судом в качестве обеспечительной меры по делу о взятке.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на встрече с журналистами, что считает дело Улюкаева печальным событием, находящимся за пределами понимания.

Улюкаев был помещен под домашний арест 15 ноября. Его обвиняют в получении взятки в размере $2 млн за положительную оценку участия «Роснефти» в приватизации «Башнефти».