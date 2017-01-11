»»»Столичный авангард: пять необычных конструктивистских зданий Москвы

В Москве, как и во многих других российских городах, в 1920–1930-е годы было создано большое количество памятников конструктивизма: университеты, общежития, кинотеатры, магазины, столовые — словом, множество совершенно разных по своему назначению зданий, объединенных единым архитектурным стилем. Некоторые объекты сегодня знакомы каждому москвичу, а вот другие остаются полуразрушенными и никому неизвестными. «Йод» собрал пять конструктивистских зданий Москвы, о которых вы не знали.

Общежитие Коммунистического университета

нацменьшинств запада им. Мархлевского

Петроверигский пер., 8/6

В глубине запутанных дворов Маросейки на Петроверигском переулке скрывается большое зеленое здание с вертикальными витражами, ленточными и круглыми окнами, тонкими воздушными колоннами и полукруглыми лестничными клетками — это общежитие созданного в 1922 году Коммунистического университета нацменьшинств запада. В этом учебном заведении должны были готовить партноменклатуру из представителей западных национальностей СССР: латышей, эстонцев, литовцев, евреев, болгар, молдаван и других.

Специально для университета недалеко от Маросейки было выстроено красивое авангардное здание общежития. Кстати, место было выбрано не случайно: по генплану 1925 года рядом со зданием должно было проходить Малое полукольцо Москвы — дублер Бульварного кольца. Впоследствии от его строительства отказались, поэтому здание так и осталось «задвинутым» во дворы.

В 1936 году университет закрыли, а общежитие передали Московскому институту иностранных языков (позже был переименован в Московский государственный лингвистический университет), которому оно принадлежит и сегодня. Часть здания еще используется по своему назначению, хоть и стоит без ремонта уже много лет, а вот корпус, расположенный ближе к Солянке, заброшен. В планы властей входит его снос и возведение здесь апартотеля.

Школа № 600

Хавская ул., 5

Недалеко от станции метро «Шаболовская» на Хавской улице спряталось массивное здание школы № 600. При строительстве за основу были взяты новые принципы учебного процесса: в итоге здание получило огромные светлые рекреации с большими окнами, различные по форме и размерам лаборатории и мастерские. Венчала школу высокая башня с четырьмя круглыми окнами-иллюминаторами, с которой ученики могли проводить астрономические и метеорологические наблюдения. Ко всему прочему, школа была построена действительно гигантской — в ней учится 2400 человек.

Сегодня старое здание обветшало, и московские власти не придумали ничего лучше, чем снести памятник авангарда — корпуса школы № 600 планируют уничтожить в 2017 году.

Типография журнала « Огонек »

1-й Самотечный переулок, 17

В 1932 году на 1-м Самотечном переулке неподалеку от Садового кольца было выстроено здание типографии журнала «Огонек». Проект разрабатывал художник-авангардисти архитектор Лазарь Лисицкий. К слову, эта постройка является единственным реализованным проектом Лисицкого в столице.

Здание построено в стиле советского конструктивизма и наделено всеми необходимыми атрибутами: небольшими окнами-иллюминаторами, длинными балконами и лестницами и свободным фасадом.

После ареста главного редактора журнала «Огонек» Михаила Кольцова в 1938 году здание передали в ведение НКВД, а затем оно перешло в собственность ФСБ. В 2012 году была проведена масштабная реконструкция, сегодня корпуса типографии входят в реестр культурного наследия Москвы.

Комплекс зданий Всесоюзного энергетического института (ВЭИ)

Красноказарменная ул., 12

Одними из самых секретных конструктивистских зданий Москвы можно назвать корпуса Всесоюзного энергетического института. Лаборатории, скрытые за этими стенами, действительно были засекречены в течение многих десятков лет — здесь разрабатывали высоковольтную технику, первые системы советского телевидения, приборы для тепловой пеленгации и даже аппаратуру для подсветки звезд на башнях Кремля.

Фасад главного корпуса содержит два огромных пятиметровых отверстия для вывода кабелей, присутствуют здесь и ленточные окна, и длинные вертикальные витражи из синего стекла. К сожалению, сегодня часть корпусов находится в запустении и заброшена, при этом зданиям не присвоен статус памятников архитектуры.

Рабочий квартал « Усачевка »

Ул. Усачева, 29к1

В 1927–1928 годах в Хамовниках началось строительство нового жилого квартала. Говорят, что изначально сюда хотели заселить офицеров академии имени Фрунзе, однако впоследствии пересмотрели планы и решили построить квартиры для работников фабрики «Каучук».

Корпус включает в себя девять домов, поставленных буквой «Г» и окружающих большой двор, в центре которого когда-то располагался фонтан и памятник Ленину. Квартал строился как самодостаточный, поэтому на территории жилого комплекса есть собственные магазины, прачечные и даже больница. Все здания выстроены в стиле советского конструктивизма: жилые дома имеют толстые кирпичные стены, окна во всех квартирах выходят на обе стороны дома, что дает возможность сквозного проветривания.

Кроме «Усачевки» в Москве есть и другие авангардные поселки, например, кварталы на улицах Доватора и Ефремова — всего в столице их 26.