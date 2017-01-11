»»В Египте найдены новые захоронения времен Нефертити

12 древнеегипетских гробниц времен Нового Царства нашли египетские и шведские археологи, сообщает Министерство древностей Египта. Гробницы обнаружены в нескольких километрах к югу от знаменитой Долины Царей. В найденных гробницах похоронены целые семьи – мужчины и женщины разных возрастов, возможно, их дети и даже домашние животные.

В Древнем Египте многих представителей знати хоронили не только в пирамидах и мастабах, сооружаемых на поверхности Земли, но и в усыпальницах, выточенных в склонах гор и скал. Археологам удалось найти в скалах сразу 12 небольших и очень крупных гробниц, в которых было погребено несколько десятков представителей знати или местных правителей, а также множество культурно-религиозных артефактов, пищи, сосудов и драгоценностей, сообщает РИА Новости. Также ученые обнаружили три храма, выточенных в скалах, несколько кладбищ животных и три кладбища младенцев.

По останкам людей, сообщают ученые, можно судить о социальном положении похороненных. Переломы и трещины в их костях указывают, что они занимались тяжелой и опасной работой, а следы лечения говорят о том, что селение, где они жили было богатым.

Теперь ученым предстоит понять, кто захоронен в гробницах, были ли они родственниками или служителями фиванских фараонов Нового Царства.