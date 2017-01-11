»»В Голландии c 1 января 2017 года все поезда перешли на ветровую энергию

Голландия стала первой страной в мире, где все поезда перешли на электроснабжение, вырабатываемое силой ветра.

Ранее, планировалось перевести железнодорожный транспорт на ветровую энергию с января 2018 года. Однако массовое строительство ветряных электростанций по всей стране и на побережье Нидерландов, ускорило переход на экологически чистый вид энергии на целый год.

Энергии, вырабатываемой одной ветроэлектрической станцией в час, достаточно для того, чтобы поезд прошел расстояние 200 км, сообщает The Guardian со ссылкой на железнодорожный концерн NS.

В NS насчитывается около 5500 поездов. Порядка 600 тысяч пассажиров ежедневно являются «первыми в мире, кто путешествует благодаря энергии ветра», сообщает газета.