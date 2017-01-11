»»В Китае открыт новый вид обезьян – хулок Скайуокера

Новый подвид гиббонов, обитающих в тропических лесах на юго-западе Китая, выделили ученые. Для общения между собой эти хулоки, подвид гиббонов, используют уникальные звуки. Ученые дали ему название – хулок Скайуокера.

Название имеет двоякое значение, сообщает «Вечерняя Москва». Во-первых, иероглиф «скайоукер» означает «движение небес». Во-вторых, так ученые смогли выразить свою любовь к персонажу фантастической саги «Звездные войны» – Люку Скайуокеру.

Ранее, данный вид хулоков не был выделен. Однако, после анализа генома и исследования особенностей физиологии ученые пришли к выводу, что хулок Скайуокера является самостоятельным подвидом гиббонов. В частности, у хулока Скайуокера особая отметина на морде в виде белых колец вокруг рта и глаз. Для общения между собой они используют своеобразное пение.

Данный вид гиббонов водится в Бангладеше, Индии, Китае и Мьянме. Основную часть времени они проводят на деревьях, редко спускаются на землю, сообщает American Journal of Primatology