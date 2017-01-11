»»В Москве будут учить на вожатых

Колледж вожатых открылся в образовательном комплексе «Воробьевы горы» в Москве. Обучение в колледже можно пройти после 9-го или после 11-го класса.

Как и в любом другом учебном заведении студентам полагаются стипендия, льготное питание и льготный проездной билет, сообщает mos.ru. Практику будущие вожатые будут проходить в Московском дворце пионеров и в других организациях города.

По окончании колледжа вожатые получат диплом государственного образца с квалификацией «педагог дополнительного образования в сфере социально-педагогической деятельности», а также дополнительный диплом установленного образца с квалификацией «вожатый; педагог-организатор».

Кроме того, выпускники колледжа смогут получить высшее образование по сокращенной программе в Московском городском педагогическом университете.