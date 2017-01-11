»»В Ярославской области власти по предложению РПЦ в память о Вифлеемских младенцах на день запретили аборты

По инициативе местной епархии Русской православной церкви в Ярославской области объявили 11 января «Днем тишины без абортов».

В местной больнице №8 рассказали, что соответствующее указание было получено от Департамента здравоохранения Ярославской области, сообщает «Медиазона».

«В этот день во всех государственных медицинских учреждениях Ярославской области будет запрещено проведение абортов, запланированы мероприятия по противодействию убийству младенцев в утробе матери и защите ценности материнства», — говорится в сообщении на сайте митрополии РПЦ. Здесь также поясняется, что акция приурочена «к памяти Вифлеемских младенцев, убиенных царем Иродом, желавшим погубить родившегося Богомладенца».