»»»Во Владивостоке сотрудник ФСБ спас шестерых детей при пожаре в яслях

Во Владивостоке сотрудник Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю прапорщик Алексей Пузанов спас шестерых детей и воспитательницу при пожаре в яслях.

По данным Центра общественных связей ФСБ, 4 января, проезжая по одной из улиц города, пограничник увидел горящее здание, где располагались ясли. Он развернул машину и направился в проулок к полыхавшему строению.

Прапорщик спас из огня шестерых детей (самому младшему из них было два года) и молодую женщину-воспитателя, которая уже была почти без сознания. Самому старшему из детей было меньше 2 лет. Воспитательница по очереди скидывала детей на руки праворщику. Потом он вместе с братом добрался до второго этажа и вытащил из окна воспитательницу, сообщает PrimaMedia.

После этого Пузанов посадил спасенных в свой автомобиль, так как они были легко одеты, а позже передал их жителям соседних домов. Мужчину представят к медали “За спасение погибавших”.