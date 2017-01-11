»»»ВШЭ: Реальные доходы россиян снижаются третий год подряд – 40% снизили потребление и перешли на дешевые продукты питания

Реальные доходы россиян продолжают снижаться, начиная с октября 2014 года. За это время спад составил 12,7%, отмечается в мониторинге НИУ ВШЭ «Население России в 2016 году».

Среднедушевой доход населения, по данным мониторинга НИУ ВШЭ, в ноябре 2016 года составил 30 803 рубля и, по сравнению с 2015 годом, снизился на более чем 5%. При этом, прирост цен на продовольственные товары составил 3,7%, на непродовольственные – 6,2%, на услуги – 4,6%.

«В совокупности за прошедшие 25 месяцев экономического спада – с ноября 2014 года по ноябрь текущего года – прирост потребительских цен составил 23,5%, увеличение цен на продовольственные товары, включая алкогольные напитки, за этот период достигло 25,0%, на продовольственные товары без учета алкогольных напитков и табака – 24,8%, на непродовольственные товары – 24,3%, на услуги – 19,2%», – говорится в докладе.

Около 40% жителей России испытывают трудности с покупкой продуктов и одежды, однако, половина не видит в этом серьезной проблемы. Россияне стали просто меньше тратить денег. В докладе отмечается, что темпы падения потребительской активности населения опережают темпы падения реальных доходов. Сокращение общего объема розничного оборота товаров и услуг за весь период экономического спада – с октября 2014 года по ноябрь 2016 года – достигло 15,4%, тогда как реальных доходов – 12,7%.

Большинство россиян собственное материальное положение плохим или очень плохим не считают. В мониторинге отмечается, что о невозможности купить нужные товары и одновременно о своем плохом материальном положении заявили только 17% респондентов.

Однако, отмечается в докладе, не все группы населения одинаково адаптировались к кризису. Если у групп, занятых в коммерческом секторе экономики и людей с высшим образованием, отмечалось снижение уровня субъективной бедности, то пенсионеры, одинокие люди, сельские жители и семьи с двумя детьми отмечали, что их экономическое положение только ухудшается. «Около 40% семей, отмечающих ухудшение своего материального положения за последний год, полагают, что не справятся с текущими трудностями без помощи государства».

В докладе отмечается, что россияне по-своему адаптируются к кризису. 40% респондентов заявили, что перешли на более дешевые продукты питания и сократили объем потребления товаров. 18% заявили, что нашли дополнительную работу или перешли на работу с более высокой оплатой. Еще 14% сказали о расширении личных подсобных хозяйств.

При этом 70% респондентов заявили, что не имеют кредитов и долгов. Примерно 20% выплачивают рублевые кредиты, оформленные в банке или местах продаж товаров. Каждое пятое домохозяйство, которое имеет непогашенные кредиты или долги, находится в состоянии перекредитованности – на погашение кредитов у них уходит около половины текущих доходов семьи или более, еще 25% домохозяйств несут долговую и кредитную нагрузку в размере от трети до половины текущего бюджета.

«При этом имеющиеся сбережения для большинства россиян не являются гарантией финансовой безопасности. Менее трети опрошенных в случае потери дохода смогут прожить за счет отложенных денег несколько месяцев, каждый четвертый считает, что имеющихся сбережений хватит только на месяц, а 16% говорят, что за счет отложенных средств не продержатся и одного дня,» – говорится в докладе.

Согласно официальным данным, в январе-сентябре 2016 года за чертой бедности проживали 20,3 млн россиян, или 13,9% населения страны, сообщает РБК. В середине декабря 2016 года вице-премьер Ольга Голодец посетовала на рост числа тех, кто сам считает себя бедным.

«У нас сильно расходится оценка бедных статистическая и оценка по самоощущению людей. И, если по статистической оценке, идет рост бедности и составляет 15%, что уже очень плохо для нас, то самоощущение людей, оно гораздо хуже. Если мы говорим человеку: ты не бедный, а он бедный, это очень тяжелая ситуация», – заявила тогда Голодец.