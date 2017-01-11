»»WikiLeaks усомнился в истинности сведений о российском компромате на Трампа

WikiLeaks скептически отозвался о досье, опубликованном изданием BuzzFeed, из которого следует, что российские спецслужбы располагают компроматом на избранного президента США Дональда Трампа.

«35-страничный документ PDF, который опубликовало BuzzFeed в отношении Трампа, не является отчетом разведслужб. Стиль, факты и даты не вызывают никакого доверия», — написано в сообщении в официальном Twitter организации.

Этот документ в кратком пересказе был приложен к отчету американской разведке «о вмешательстве России в выборы США», который был представлен как Трампу, так и действующему президенту США Бараку Обаме. В докладе утверждалось, что президент России Владимир Путин в 2016 году якобы создал специальную программу по оказанию воздействия на процесс выборов нового президента США, чтобы помешать кандидату от демократов Хиллари Клинтон одержать победу на выборах.