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WikiLeaks усомнился в истинности сведений о российском компромате на Трампа

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Автор: от Новости

WikiLeaks скептически отозвался о  досье, опубликованном изданием BuzzFeed, из которого следует, что российские спецслужбы располагают компроматом на избранного президента США Дональда Трампа.

«35-страничный документ PDF, который опубликовало BuzzFeed в отношении Трампа, не является отчетом разведслужб. Стиль, факты и даты не вызывают никакого доверия», — написано в сообщении в официальном Twitter организации.

Этот документ в кратком пересказе был приложен к отчету американской разведке «о вмешательстве России в выборы США», который был представлен как  Трампу, так  и действующему президенту США Бараку Обаме. В докладе утверждалось, что президент России Владимир Путин в 2016 году якобы создал специальную программу по оказанию воздействия на процесс выборов нового президента США, чтобы помешать кандидату от демократов Хиллари Клинтон одержать победу на выборах.

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