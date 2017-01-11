»»Заместители главы «Почты России» не справились с работой и увольняются

Заместители гендиректора Дмитрия Страшнова уходят со своих постов. «Уходят из компании Родион Шишков, который отвечал за развитие госуслуг, заместитель по операционному управлению Сергей Тимошин, а также Татьяна Рябова, отвечающая в компании за работу с кадрами», – сообщил источник в экономических кругах, передает ТАСС .

Как поясняется, их уход связан с тем, что они не справились с должностными обязанностями. «Не справились с поставленными задачами», – сформулировал источник В «Почте России» отказались от комментариев.

В ноябре прошлого года Генпрокуратура России обратилась в СК РФ с просьбой возбудить уголовное дело в связи с нарушениями, допущенными при выплате гендиректору «Почты России» Дмитрию Страшнову вознаграждения в размере 95,4 млн рублей. Материалы проверки Генпрокуратура направила «для оценки в рамках уголовно-процессуального законодательства в СК РФ» в отношении двух директоров департаментов Минкомсвязи, принимавших решение о выплате премии, – по признакам ст. 293 (халатность), а в отношении главы «Почты России» – по признакам ст. 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ. Минкомсвязи выразило несогласие с доводами Генпрокуратуры и готовит соответствующий ответ.