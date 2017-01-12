»»Двое жителей Химок задержаны за то, что бросили в новогоднюю ночь коктейль Молотова в офис «ЕР»

Двое жителей Химок отметили Новый год поджогом местного отделения партии «Единая Россия». В ночь на 1 января они бросили бутылку с коктейлем Молотова во входную дверь отделения партии «Единая Россия» на проспекте Мельникова в Химках. Возгорание быстро ликвидировали. Пострадавших в данном инциденте нет, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Сотрудники подмосковной полиции задержали двух человек по подозрению в поджоге, сообщает агентство новостей «Москва».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 18-летний уроженец Химок и его 17-летний приятель. Полицейские установили, что молодые люди подожгли входную дверь отделения из хулиганских побуждений», – рассказал источник в правоохранительных органах.