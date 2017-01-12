»»Кадыров: В ходе спецоперации в Чечне ликвидированы четыре боевика

Один боевик скрылся, один задержан, еще четверо ликвидированы – итоги спецоперации, которая прошла сегодня вечером в Курчалоевском районе Чечни.

По словам главы республики Рамзана Кадырова, местонахождение скрывшегося боевика блокировано. Утром «начнется активная фаза операции», сообщает ТАСС.

Кадыров подчеркнул, что раскрытая группа представляла особую опасность, некоторые из ее членов являлись близкими родственниками убитого в 2006 году эмира Исы Мускиева и других особо опасных террористов. На счету у Исы Мускиева и его брата 102 убитых человека из населенных пунктов Курчалоевского и Шалинского районов.

Оперативная работа по выявлению этой бандгруппы велась длительное время. Операция по задержанию бандитов началась два дня назад. По словам Кадырова, за это время задержаны несколько десятков боевиков и их пособников, изъяты мины, взрывчатые вещества, боеприпасы, оружие.

В ходе боевого столкновения с бандитами погиб один из правоохранителей.