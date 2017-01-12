»»Музей нарративного искусства в Лос-Анджелесе построит Джордж Лукас

Лос-Анджелес выбран режиссером «Звездных войн» Джорджем Лукасом местом для строительства музея нарративного искусства. Строительство музея обойдется в 1 млрд долларов и будет полностью финансироваться Джорджем Лукасом и его семьей.

Музей будет иметь смелый архитектурный дизайн, говорится на сайте музея Джорджа Лукаса. Здесь же опубликованы фотографии будущего проекта. В музее впервые будет собрана коллекция фильмов и выставок, «посвященных силе визуального повествования и эволюции искусства движущихся изображений».

Помимо живописи, посетители смогут увидеть уникальные предметы со съемок известных фильмов, включая знаменитую эпопею Лукаса «Звездные войны», сообщает Интерфакс. В музее будет представлено так называемое нарративное искусство. Это произведения, в которых присутствует какой-либо сюжет, рассказывается некая история.

Мэр Лос-Анджелесса Эрик Гарсетти на своей странице в Facebook приветствовал создание музея в городе. Музей Джорджа Лукаса он назвал «драгоценным камнем» для города, так как строительство музея создаст более полутора тысячи дополнительных рабочих мест, а после его открытия появится более 350 постоянных вакансий.