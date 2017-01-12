»»Мужчина погиб при попытке получить сплав золота в домашних условиях

Житель Меленского района Владимирской области, пытаясь в домашних условиях получить золото, погиб, сообщает СУ СКР по региону.

По предварительным данным следствия, вечером 11 января 30-летний мужчина на кухне у себя дома решил провести химический опыт, чтобы получить сплав золота. Заранее купив общедоступные химреактивы и препаратов, он начал приготовление состава, из которого планировал получить сплав золота. Следствие полагает, что «золотой рецепт» мужчина обнаружил в интернете и решил испробовать его, не обращая внимания на информацию об опасности кустарного изготовления химической смеси. В момент домашнего опыта произошла химическая реакция, раздался хлопок, в результате мужчина получил серьезные травмы. Пострадавший скончался от острой кровопотери в машине скорой помощи.

Мужчина работал на пилораме. У него трое детей, младшему из которых исполнился 1 месяц. По результатам проводимой проверки по данному факту будет принято процессуальное решение.